Filistinli kaynaklar: İsrail özel kuvvetleri, esirleri kurtarmak için Nusayrat'a yardım tırıyla sızdı

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İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım tırıyla sızdığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, esirleri kurtarmak için sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nusayrat'a sızdığını ifade etti.

Söz konusu kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.