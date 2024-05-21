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        Haberler Dünya Filistinli gruplar, İsrail askerleri ile araçlarını vurdu

        Filistinli gruplar, İsrail askerleri ile araçlarını vurdu

        Filistinli direniş gruplarıyla İsrail ordusu arasındaki çatışmalar bir süredir kuzeydeki Cibaliya ile güneydeki Refah'ta yoğunlaşıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'yle İsrailli askerlere saldırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:26
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        İsrail askerleri ile araçları vuruldu
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        Hamas ile İslami Cihad'ın askeri kanatları İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef aldığını belirtti.

        Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, bir süredir kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde yoğunlaşıyor.

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        Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri ile Cibaliya Mülteci Kampında düzenledikleri ortak saldırıda Merkava tipi 2 tankı tanksavar füze ve mermileriyle vurduğunu duyurdu.

        Açıklamada Cibaliya'nın doğusunda, bir Apache tipi helikopterin, SAM-7 füzesiyle hedef alındığı, bir İsrail askerinin de keskin nişancılar tarafından vurulduğu kaydedildi.

        Kudüs Seriyyelerinin ise Cibaliya'da Imad Akl Camisi yakınlarında İsrail askerleriyle çatıştığı ve askerlerden ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

        Refah'ta ise İsrail askerlerine havan topları ve patlayıcılığı yüksek bombalarla düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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