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        Haberler Dünya Filistinli direniş grupları, Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu | Dış Haberler

        Filistinli direniş grupları, Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

        İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Filistinli direniş grupları da İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:03
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        Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
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        Filistinli direniş grupları, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığını, İsrail ordusunun karadan saldırı düzenlediği Gazze kentinin doğusu ile Refah kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçların hedef alındığını duyurdu.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalarda, Gazze'de İsrail askerleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

        Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine giren İsrail askerleriyle Kassam direnişçileri arasında yakın mesafeden çatışmaların yaşandığı belirtildi.

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        Kassam mensuplarının hedef aldığı İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananların olduğu, İsrail ordusuna ait bir helikopterin tahliye amacıyla bölgeye indiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Şucaiyye'de Yasin-105 roketleriyle Merkava IV tankını hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Tel es-Sultan Mahallesinin güneyinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın hedef alındığı aktarıldı.

        F-16 FÜZESİ KULLANILDI

        Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki Sderot kenti ile çeşitli bölgelere çok sayıda roket atıldığı bildirildi.

        Açıklamada, güçlü patlayıcılarla desteklenen bubi tuzaklarının yerleştirildiği bir binaya giren İsrail askerlerinin, patlayıcıların infilak ettirilmesiyle öldürüldüğü belirtildi.

        Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan evdeki bubi tuzağında, F-16 tipi İsrail savaş uçaklarının ateşlediği ancak patlamayan bir füzenin kullanıldığına dikkati çekildi.

        Açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait grup halindeki askeri araçların havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

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        İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kenti ve çevresine Gazze'den en az 2 roketin atıldığı belirtildi.

        İsrail ordusunun roketlere müdahale ettiği kaydedilen haberde, Sderot ve çevresinde uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Filistin
        #israil
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