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        Haberler Spor Transfer Real Madrid'de Arda Güler kararı! Telefon rehberi gündemi salladı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler kararı! Telefon rehberi gündemi salladı

        İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği ile ilgili flaş bir haber yaptı. Öte yandan TFF'nin hazırladığı özel videoda Arda Güler'in telefonuna gelen mesajlar sosyal medyayı salladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:19
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          Real Madrid'de geride kalan sezonda sakatlıkları nedeniyle 12 maçta süre bulan Arda Güler, yeni sezonda daha fazla süre alacak.

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          Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid teknik heyeti, 19 yaşındaki futbolcuya yeni sezonda daha fazla süre verecek.

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          Real Madrid teknik heyeti, Arda'yı hücum hattında Rodrygo'nun yerine geçebilecek bir oyuncu olarak görüyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, orta saha için de iyi bir seçenek olarak görülüyor.

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          Real Madrid'de ilk yılında sakatlıklar nedeniyle sadece 12 maçta süre bulan Arda Güler, özellikle sezonun son diliminde sahaya çıkma fırsatı bulmuştu. 19 yaşındaki genç yıldız, buna rağmen İspanyol devinde 6 kez gol sevinci yaşadı.

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          Telefon rehberi gündemi salladı!

          Türkiye'nin EURO 2024 mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, büyük sevinç yaşatmış; dünya manşetlerinde yer almıştı.

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          Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Arda Güler'e ise dünya basını övgüler yağdırmıştı.

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          TFF'nin grup aşamasının hikayesini anlattığı videoda İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve milli takım formasıyla EURO 2024'te göz kamaştıran Arda Güler'in telefon rehberi sosyal medyada gündem oldu.

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          Gürcistan maçının ardından Arda Güler, telefonuna bakarak “Rüdiger aradı, ‘Çok güzel gol atmışsın’ yazmış. Ancelotti de yazmış, ben şimdi hepsine geri döneceğim sağ olsunlar.”

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          Arda Güler'in telefon rehberi sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bir erkeğin en karizma olduğu an" yorumlarına neden oldu.

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