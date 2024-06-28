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        Haberler Spor Transfer Fransa'dan flaş iddia: Fenerbahçe El Kaabi transferini bitiriyor - Futbol Haberleri

        Fransa'dan flaş iddia: Fenerbahçe El Kaabi transferini bitiriyor

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransız basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Olympiakos formasıyla Konferans Ligi'nde gol kralı olan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:37
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          Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız golcü için harekete geçti.

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          Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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          Haberin detaylarında, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile Konferans Ligi'nde gol kralı olan ve kazanılan kupada büyük pay sahibi olan  Faslı golcü için Yunan ekibinin sözleşme teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girdiği ifade edildi. 

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          31 yaşındaki forveti teknik direktör Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmek istediği belirtildi.

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          Olympiakos'un da yeni sözleşme önerdiği El Kaabi'ye Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklif sunduğu ve yıldız ismine sarı-lacivertlilere transferinin kısa bir süre içinde tamamlanacağı vurgulandı.

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          Ayoub El Kaabi bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasını da giymişti.

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          50 MAÇTA 33 GOL

          Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 50 resmi maça çıkan Ayoub El Kaabi, bu karşılaşmalarda 33 gol atıp 3 de asist yaptı. 

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