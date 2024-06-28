Dzeko için flaş iddia: O takımla anlaştı...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yapılan habere göre Dzeko, Hajduk Split ile anlaştı. İşte detaylar...
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere transfer olan ve gol yükünü çeken Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
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Tecrübeli santrforun yakın olduğu iddia edilen takımın Hajduk Split olduğu öne sürüldü.
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YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Hajduk yetkilileri ile görüşen Bosnalı golcü, transfer olmayı istediğini iletti. Hırvatlar ise oyuncu ile 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.
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Ayrıca Hajduk Split'in Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.
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Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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