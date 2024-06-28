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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dzeko için flaş iddia: O takımla anlaştı... - Fenerbahçe Haberleri

        Dzeko için flaş iddia: O takımla anlaştı...

        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yapılan habere göre Dzeko, Hajduk Split ile anlaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:32
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          Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere transfer olan ve gol yükünü çeken Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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          Tecrübeli santrforun yakın olduğu iddia edilen takımın Hajduk Split olduğu öne sürüldü.

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          YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

          Hajduk yetkilileri ile görüşen Bosnalı golcü, transfer olmayı istediğini iletti. Hırvatlar ise oyuncu ile 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.

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          Ayrıca Hajduk Split'in Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

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          Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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