Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin: Orta ve kısa menzilli füzeleri üretmeye başlamamız gerekiyor | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin: Orta ve kısa menzilli füzeleri üretmeye başlamamız gerekiyor

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer başlık takılabilen orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin ABD tarafından bazı noktalara konuşlandırıldığını savundu. Putin, Rusya'nın da bu tür füzeleri üretmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, “Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor.” dedi.

        Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

        Toplantıda, ABD’nin “bahane üreterek” orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan birkaç yıl önce çıktığını anlatan Putin, “2019’da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk.” diye konuştu.

        ABD’nin söz konusu füzeleri çeşitli bölgelere konuşlandırdığına dair bilgiler geldiğine işaret eden Putin, “ABD’nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini biliyoruz. Yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı.” dedi.

        Rusya’nın buna yönelik bir adım atması gerektiğini vurgulayan Putin, “Görünen o ki bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, fiili duruma göre, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

        ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) 2019’da çekilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Habertürk Anasayfa