Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu - Güncel Haberler

        Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu

        Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi oldu. Kaya, haberi sosyal medya platformu X üzerinden "Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 19:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

        Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu, LGS Türkiye birincisi oldu. Sosyal medya hesabından oğluyla birlikte fotoğrafını paylaşan Kaya, ""Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

        Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

        Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

        LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

        Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

        YÜZDE 95,61 KATILIM GERÇEKLEŞTİ

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

        Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

        Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

        Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638. Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatma Betül Sayan Kaya
        #ahmet akif LGS
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Habertürk Anasayfa