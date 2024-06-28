Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu, LGS Türkiye birincisi oldu. Sosyal medya hesabından oğluyla birlikte fotoğrafını paylaşan Kaya, ""Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. 💐🧿 Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum.



Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız.



Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum. pic.twitter.com/C66noavjaD — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) June 28, 2024

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

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Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.