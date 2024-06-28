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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Kingsley Coman hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Kingsley Coman hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dev bir hamle geldi. Alman basını Fenerbahçe'nin Kingsley Coman için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:37
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          Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde de büyük oynuyor.

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          Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Kingsley Coman, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birisi.

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          Plettenberg, Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini aktardı.

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          28 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında sarı-lacivertlilerin bilgi aldığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

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          Ancak haberde Kingsley Coman'ın başka planları olduğu için bu transferin şimdilik mümkün görünmediği ifade edildi.

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          Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı.

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