Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı: Tulkerim'de 5 Filistinli şehit oldu

        Filistin Sağlık Bakanlığı: Tulkerim'de 5 Filistinli şehit oldu

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesinde 5 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 01:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 Filistinli daha katledildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi'nin, Filistin tarafına, Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesindeki "operasyonda" 4 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdiği belirtildi.

        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Haberi Görüntüle

        Açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen 5'inci şehidin cenazesi de Tulkerim Devlet Hastanesine kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail ordusunun Deyr el-Ğusun beldesinde öldürdüğü Filistinlilerin naaşlarını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, "Tamır Fukaha (32), Ala Şureytih (45), Asal Bedran (45) ve Adnan Samara (40) naaşları alıkonulan şehitlerdir." bilgisi verildi.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın gün içindeki haberinde, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Deyr el-Ğusun'da bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 6 olduğu bildirilmişti.

        REKLAM

        Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Deyr el-Ğusun'a baskın yaptığı belirtilmişti.

        Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bölümünün yıkıldığı ifade edilmişti.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa