Filistin'in üyeliği BM Genel Kurulu'nda yarın tekrar gündeme gelecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, yarın BM Genel Kurulunda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunulacak.

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısı, Arap Grubu'nun dönem temsilcisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından oylanmak üzere yarın BM Genel Kurulu'na getirilecek.

Karar tasarısında "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekiliyor.

Karar tasarısında BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

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Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilen karar tasarısında, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması isteniyor.

Ekonomik ve Sosyal Konseyden Filistin "Konseyin üyesi olmadan" söz konusu düzenlemeleri uygulaması çağrısı yapılan karar tasarısında, bunun diğer BM organları, özel ajansları ve BM sistemindeki kuruluşlar için geçerli olması talep ediliyor.