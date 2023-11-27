Filistin'e destek veren ünlüler
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde yaşayan yaklaşık iki milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. Birçok ünlü bu duruma, özellikle 12 Kasım'da Şifa Hastanesi'nin bombalanmasından sonra tepki gösterdi, göstermeye devam ediyor. Yabancı ünlülerden bazıları bu nedenden dolayı ülkelerinde bazı kesimlerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı
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Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Şu anda, bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var. Filistin halkının yanında yer almak için Filistinli olmanıza gerek yok. Beş bine yakın çocuğun katledilmesinin kabul edilemez ve savaş suçu olduğunu anlamak için Filistinli olmanıza gerek yok.
Bunun üzerine Hollywood'un ünlü bir menajerlik ajansı, 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı Susan Sarandon ile yollarını ayırdı. Ajansın sözcüsü, yaptığı açıklamayla artık ünlü oyuncuyu temsil etmediklerini duyurdu.
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ABD'li oyuncu John Cusack: Eğer ateşkesi kabul ettiyseniz son öldürmeleri mi hallediyorsun?" Vietnam, Kongo, Ruanda... Dünya Filistin'in listeye katılmasına izin verecek mi? Filistin halkına yönelik bu savaş, Gazze'nin kuşatılması ve yok edilmesi bir insanlık suçudur. ABD işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor. Bunlar uluslararası hukukun gerçekleridir. Bu gerçekleri değiştirebilecek hiçbir şey yok. Her iki tarafın da daha önce yaptığı dehşetlerin hiçbiri bu gerçekleri değiştirmiyor. Kitlesel cinayeti ahlaki açıdan meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Zulümlerin hiçbir miktarda yanlış eşdeğerliği veya canlı kalkan kullanmak veya devletin rehineleri geri almak için toplu katliam yaptığını belirtmek bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Hiçbir şey bu gerçekleri değiştirmeyecek. Bu dehşet, bunları finanse eden ABD'nin rızası olmadan gerçekleşemez.
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Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid: Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor. Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum.
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Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid: Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur. Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum. Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli. Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli. Dünya, bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor. Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu. Birlikte hareket etmeliyiz. Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı. Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız.
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İngiliz şarkıcı Yusuf İslam: İnsanlık: Kaybedilmiş Dava? Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım. Gerçek barış ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir.
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İsveçli müzisyen Zara Larsson: Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor.
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Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera: Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok. İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi ve tıpkı tarihlerimiz gibi hâlâ sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor.
Melissa Barrera, bu açıklamasından sonra 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirildi. Barrera, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarıldı.
Yapım şirketi, konuyla alakalı olarak; "Duruşumuz net bir şekilde açıktır; 'antisemitizm'e veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dâhil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" açıklamasında bulunarak, ünlü oyuncunun işine son verdiğini açıkladı.
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ABDli oyuncu Mark Ruffalo: Çocukların kanını dökmeyi bırakın.
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ABD'li oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi: ABD'nin siyasi tarihinde öyle bir noktaya geldik ki adaylardan birini başkan seçeceğiz ve ortada bu soykırımın fonlanmasına karşı çıkacak tek bir aday dâhi yok...
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ABD'li rap müzisyeni Saul Williams: İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen ABD, tıpkı kendi hükümetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor.
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Lübnanlı müzisyen Salim Assaf: Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez.
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Türkan Şoray: Savaş bir insanlık suçudur. Halen Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Verdiği acı dayanılmaz. Bu savaşı lanetliyorum! Bu katliamı engellemek için dünyayı yönetenlerin neyi beklediğini merak ediyorum. Duam bir an önce bu insanlık dramı sona ermesi için...
Hülya Koçyiğit: Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor. Yüreklerimiz dayanmıyor. Bu zülme, bu vahşete dünyanın 'Dur' demesi için daha kaç masum sivilin can vermesi gerekiyor? Yazıklar olsun!
Filiz Akın: Hastaneyi vurmak nasıl bir vicdan? Nasıl bir insanlıktır?
Tarkan: Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı, acilen harekete geçmelidir.
Mahsun Kırmızıgül: Savaşa hayır! Savaşlar, insanın içindeki hem en kötüyü hem en iyiyi ortaya çıkartır. Savaş sadece silah üreten katilleri, ilaç üreten şirketleri zengin eder ve diktatörlerin iktidarda kalmasını sağlar. Peygamberin bile düzeltemediği bu kanlı topraklarda umarım savaşlar son bulur.
Alişan: Yetmedi mi öldürdüğün masumlar? Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete! Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek ne demek? Katilsin İsrail, kahrolsun İsrail...
Tan Taşçı: Günümüzde uluslararası siyasetle ne kadar ilgilenirsek ilgilenelim, hangi ülkenin hangi siyasetleri güttüğünü, hangi ideoloji için savaştığını anlayabilmemiz pek mümkün değil. Bu kavramlar, kendine verilen kadarıyla yaşayarak karar verebileceğimiz hatta iki YouTube videosu izleyerek, klavye başında çözebileceğimiz konular da değildir. Benim için önemli olan tek şey canından edilen çocuklar, siviller, masumlardır! Huzur ile yaşamak isteyen tüm canlıların hayatlarının tehlike altında olmasıdır! 3. Dünya savaşı naralarının atıldığı bu karışık günlerde ülke siyasetinin arabulucu, olgun, dengeleyici olabilmesi ve ülkemin insanlarının takım tutar gibi siyaset yaparak birbirlerine düşmememeleri, aksine bu süreçte barış ve huzuru koruyabilmemiz gerektiğine inanıyorum.Herkesin öncelikle kendi toplumu ve geleceği için hassas ve endişeli olması da temennimdir.
Ferhat Göçer: Bir insan, hekim, sanatçı olarak… Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen, bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum. Neticede insan, dünyayı kendisi gibi bilir… Kirliyse dünya da kirlidir… Diğer kirlilerden ayırmak için 'mağdurum' diye kendini kandırır…
Ebru Akel: Bunlar yaşanıyor, dünya izliyor. Yeter! Yetmedi mi?
İpek Açar Kömürcü: Dünya tarihinde bir kara leke, bir insanlık suçu... Kalbim ağrıyor. Allah bildiği gibi yapsın inşallah.
Süheyl Uygur & Behzat Uygur: Hastane bombalamak insanlık suçudur!
Gülse Birsel: Hastane bombalamak savaş suçudur; insanlık suçudur! Şiddeti durdurun! Savaşı durdurun!
Selçuk Yöntem: İnsanlık ölüyor, yeter artık. Şiddetin masum sivillerin öldürülmesine göz yumduğu bu günler utançtan fazlası; çaresizlik... Korkunç! Dini, milleti, inancı ne olursa olsun artık yeter! Bu katliam son bulmalı.
Sinan Albayrak: Neyi bekliyoruz? İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz? Gazze; yanındayız, Filistin; yanındayız. Bu bizim meselemiz.
Oktay Kaynarca: Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir.
Şahan Gökbakar: Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun.
Bergüzar Korel: Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil, görmüyor musunuz? Bu bir soykırım...
Emre Kınay: İsrail hükümeti, bu vahşetten sonra meşru müdafaa teziyle ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun.
Ezgi Mola: Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak.
Pınar Deniz: Bakamıyorum. Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?
Engin Altan Düzyatan: Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır!
Pelin Akil: Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter!
Nebahat Çehre: Aklım da, kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?
Melek Baykal: Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir... Filistin; dualarımız seninle...
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Serenay Sarıkaya: Bu akılalmaz vahşet nasıl durdurulacak? Bu insanlık dışı kıyıma nasıl son verilecek? Yeter! Savaşı durdurun...
Bülent İnal: Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu.
Burak Özçivit: Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor.
Cem Uçan: Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah, bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun...
Mustafa Ceceli: Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık...
Sinem Kobal: Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı!
Hadise: Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!
Mustafa Sandal: İsrail, Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?
Cenk Eren: İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür.
Erol Evgin: : Çocukların, kadınların ve sivillerin ölümüne yol açan İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masum insanlara bombalı saldırılar düzenlemek utanç verici bir insanlık suçudur! 21'inci yüzyılda artık şiddet ve korkuya “dur” demeli ve tüm dünya Gazze halkına insani yardım konusunda güç birliği yapmalıdır.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Instagram, DHA, İHA