Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Filipinler'de sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı

Filipinler'de sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı

Filipinler'de etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Giriş: 30.12.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Filipinler'de sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı
AA

Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, 44 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, 28 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Filipinlerde yaşanan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ülkenin 34 ilini ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sellerden 509 bin 349'dan fazla kişinin etkilendiği, 56 bin 807 kişinin ise halen geçici barınaklarda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nefret söylemleriyle tanınan Andrew Tate gözaltında
Nefret söylemleriyle tanınan Andrew Tate gözaltında
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
Sis ve pus etkili olacak
Sis ve pus etkili olacak
Altın güne yükselişle başladı!
Altın güne yükselişle başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.