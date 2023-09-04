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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması yapılacak mı?

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, tarihi bir başarıya imza attı ve kupa tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Milyonlarca vatandaşı sevince boğan şampiyonluğun ardından; Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak soruları gündem oldu. İşte, konuyla ilgili ilk bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:46
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Milletler Ligi'ni kazandıktan sonra bu kez de 2023 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı başardı ve Türk spor tarihine geçti. Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir mutlulukla karşılanan şampiyonluk ile ilgili şimdi; Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak sorularının yanıtları gündem oldu. İşte, detaylar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

          Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Konuyla ilgili bilgiler gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        • 3

          MİLLİLERİMİZ YURDA DÖNDÜ

          Sırbistan'ı 3-2 yenerek CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

          Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Şampiyon voleybolcular havalimanında coşkulu taraftarlar ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.

        • 4

          EDA ERDEM: YOĞUN DUYGULARLA KAZANDIK

          Takım kaptanı Eda Erdem ise İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 5

          SANTARELLI: BU MUHTEŞEM GÜN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

          A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise şu ifadeleri kullandı:

          "Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum."

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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