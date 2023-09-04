A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Milletler Ligi'ni kazandıktan sonra bu kez de 2023 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı başardı ve Türk spor tarihine geçti. Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir mutlulukla karşılanan şampiyonluk ile ilgili şimdi; Filenin Sultanları şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak sorularının yanıtları gündem oldu. İşte, detaylar...