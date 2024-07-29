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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları, Olimpiyatlara galibiyetle başladı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Olimpiyatlara galibiyetle başladı!

        Filenin Sultaları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başardı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:05
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        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.

        Mücadeleye iyi başlayan milli takım, oyunun başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Servislerde etkinliğini artıran Hollanda, 7-7'de eşitliği sağladı. Hollanda setin ortalarına doğru 11-10 öne geçse de milliler 16-16'da eşitliği yakaladı. 5 sayılık (16-21) seri bulan Hollanda, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

        İkinci sete daha etkili başlayan Hollanda, 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarından sonlarına doğru bu farkı 10'a (11-21) çıkaran Hollanda'ya, A Milli Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç'la karşılık vererek farkı 5 sayıya (18-23) indirdi. Kalan sayılarda hata yapmayan Hollanda, ikinci seti de 25-19 kazandı.

        Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Üçüncü setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti. Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı.

        Dördüncü setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakalayan Hollanda, setin ortalarında da 5 sayı (11-16) öne geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

        Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

        Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 9 maçtır rakibine mağlup olmuyor.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

        Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

        Salon: South Paris

        Hakemler: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Stefano Cesare (İtalya)

        Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, (Gizem Örge, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Meliha Diken)

        Hollanda: Plak, Knollema, Lohuis, Bongaerts, Baijens, Daalderop (Reesink, Van Aalen, Buijs, Jasper, Dambrink, Timmerman)

        Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 25-22- 15-13

        Süre: 130 dakika (26, 27, 27, 30, 20)

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