Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın "Yok artık" dedirtti! Mini elbisesi göz kamaştırdı!

Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Hande Baladın, geçtiğimiz akşam aralarında İlkin Aydın, Elif Şahin, Zehra Güneş, Simge Aköz, Cansu Özbay'ın da olduğu bir davete katıldı. Yetenekli sporcu tercih ettiği beyaz mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.