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        Haberler Magazin Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu!

        Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu!

        Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarısıyla göz dolduran oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın Rus taraftarlarına "Erik Dalı" eğitimi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:44
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          Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın performansıyla en çok dikkat çeken oyuncularından Ebrar Karakurt, Rus takımı olan Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. Başarılı ismin sosyal medyada yayınlanan dans videosu gündeme geldi.

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          Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Karakurt, ülkemizde voleybol başarılarında sıklıkla çalınan Erik Dalı şarkısıyla dans videosu çekti.

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          Ebrar Karakurt'un yeni transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın Rus taraftarlarına "Erik Dalı" öğrettiği videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karakurt'a binlerce yorum geldi.

        • 4

          Milli voleybolcunun videosunun altına: "Milli gururumuz", "Milliyetçilik senden sorulur","Her hareketi sempatik", "Hem başarılı hem yetenekli hem de komik" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Ebrar Karakurt'un Erik Dalı eğitimi verdiği eğlenceli anlar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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