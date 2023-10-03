Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu!
Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarısıyla göz dolduran oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın Rus taraftarlarına "Erik Dalı" eğitimi verdi.
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Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın performansıyla en çok dikkat çeken oyuncularından Ebrar Karakurt, Rus takımı olan Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. Başarılı ismin sosyal medyada yayınlanan dans videosu gündeme geldi.
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Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Karakurt, ülkemizde voleybol başarılarında sıklıkla çalınan Erik Dalı şarkısıyla dans videosu çekti.
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Ebrar Karakurt'un yeni transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın Rus taraftarlarına "Erik Dalı" öğrettiği videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karakurt'a binlerce yorum geldi.
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Milli voleybolcunun videosunun altına: "Milli gururumuz", "Milliyetçilik senden sorulur","Her hareketi sempatik", "Hem başarılı hem yetenekli hem de komik" gibi yorumlar geldi.
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İşte Ebrar Karakurt'un Erik Dalı eğitimi verdiği eğlenceli anlar...
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