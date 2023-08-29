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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı...

        2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada bugüne dek oynadığı 5 grup, 1 de son 16 turu maçını kazanmayı başaran Filenin Sultanları; bu kez yarı final için sahaya çıkacak. İşte, Türkiye Polonya voleybol milli maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:45 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:45
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        • 1

          Türkiye Polonya maçı için geri sayım başlamış durumda. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez gözünü Avrupa Şampiyonluğu'na dikmiş durumda. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Polonya maçı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          C Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turunu da geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de Polonya ile çeyrek finalde karşılaşacak.

          Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde İtalya Fransa eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          GRUP MAÇLARI

          18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

          20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

          21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

          23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

          24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

          SON 16 TURU

          27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        • 4

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 5

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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