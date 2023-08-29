Filenin Sultanları maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı...
2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada bugüne dek oynadığı 5 grup, 1 de son 16 turu maçını kazanmayı başaran Filenin Sultanları; bu kez yarı final için sahaya çıkacak. İşte, Türkiye Polonya voleybol milli maçı ile ilgili bilgiler...
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Türkiye Polonya maçı için geri sayım başlamış durumda. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez gözünü Avrupa Şampiyonluğu'na dikmiş durumda. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Polonya maçı ile ilgili bilgiler...
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TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turunu da geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de Polonya ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde İtalya Fransa eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
GRUP MAÇLARI
18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç
20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan
21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye
23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan
24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya
SON 16 TURU
27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt