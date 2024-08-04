Filenin Sultanları olimpiyat puan durumu 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda mücadele etti. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, son maçına dünya 1 numarası İtalya karşısında çıktı. Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından voleybol severlerin gözü dünya voleybol sıralamasına çevrildi. Peki, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, 2024 Filenin Sultanları olimpiyat puan durumu…
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu sorgulanıyor. Gruptaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci sınavını ise Dominik Cumhuriyeti karşısında verdi. Bu sonuçla Sultanlar, gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye, son maçında ise İtalya ile karşılaştı. İtalya, maçı 3-0 kazandı. Peki, Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Filenin Sultanları puan durumu hakkında bilgiler…
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FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YA KAYBETTİ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı. Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.
Bu sonuçla İtalya gruptan lider olarak çıkarken Filenin Sultanları grup etabını mağlubiyetle tamamladı.
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TÜRKİYE 2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI PUAN DURUMU
2024 Paris Olimpiyat Oyunları C grubu'nda yer alan Türkiye, 5 puanla dünya sıralamasında 5. sırada yer alıyor.
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Filenin Sultanları'nın 5'inci sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında son durum şu şekilde:
1- 9 puan | İtalya
2- 6 puan | Brezilya
3- Çin | 5 puan
4- Polonya | 6 puan
5- 5 puan | TÜRKİYE
6- 4 puan | Sırbistan
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7-3 puan | ABD
8- 3 puan | Dominik Cumhuriyeti
9- 3 puan | Japonya
10- 1 puan | Hollanda
11- 0 puan | Fransa
12- 0 puan | Kenya
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TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk iki sırayı alan altı takım, doğrudan çeyrek final bileti kazanacak.
Üçüncüler arasında en iyi puana veya puan eşitliği durumunda en iyi set averajına sahip iki takımın da katılımıyla çeyrek final tablosu oluşacak.
C Grubun'da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı da çeyrek finali garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz İtalya ile liderlik mücadelesi verecek.
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ÇEYREK FİNAL RAKİBİ BEKLENİYOR!
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oynanan maçların ardından belli olacak.
Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde karşılaşması muhtemel rakipleri:
- Polonya
- Sırbistan
- Çin
- ABD
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