2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu sorgulanıyor. Gruptaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci sınavını ise Dominik Cumhuriyeti karşısında verdi. Bu sonuçla Sultanlar, gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye, son maçında ise İtalya ile karşılaştı. İtalya, maçı 3-0 kazandı. Peki, Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Filenin Sultanları puan durumu hakkında bilgiler…