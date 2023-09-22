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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirdi: 5'te 5! | Voleybol Haberleri - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirdi: 5'te 5 yaptı!

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar B grubundaki beşinci maçında beşinci galibiyetini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:13
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        Filenin Sultanları doludizgin!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galibiyet ile ayrıldı.

        SETLER

        1. set: 25-21

        2. set: 29-27

        3. set: 25-19

        Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

        Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

        ÜST ÜSTE 20'NCİ ZAFER!

        Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirerek üst üste 20'nci galibiyetine uzandı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Brezilya'yı da 3-0'la geçerek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı.

        Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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