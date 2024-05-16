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        "Fikri olan sürece katkı sunacak"

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından bu konuda fikri olan sürece katkı sunacak. Ekim ayından itibaren içeriğe ilişkin meseleler başlayabilir" dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, "AYM'nin son günlerde bazı kanuni düzenlemeleri iptal ettiğini görüyoruz. Neden iptal ettiğine baktığımızda 80'li yılları yansıtan maddelerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu açıdan sivil demokratik ve çoğulcu bir anayasayı hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:38
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        "Fikri olan sürece katkı sunacak"
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "Her türlü katkıyı sunacağımızı ifade ettik. 82 anayasasından mutlaka kurtulmamız gerek. AYM'nin son günlerde bazı kanuni düzenlemeleri iptal ettiğini görüyoruz. Neden iptal ettiğine baktığımızda 80'li yılları yansıtan maddelerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu açıdan sivil demokratik ve çoğulcu bir anayasayı hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "SÜRECİ AÇIK VE SAMİMİYETLE SÜRDÜRECEĞİZ"

        Kurtulmuş da, "Türkiye'nin dört bir yanından bu konuda fikri olan sürece katkı sunacak. Bu süreci daha açık bir şekilde yürütmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Bunlardan ilki şeffaflıktır. Süreci bu şekilde yürütmeye gayret edeceğiz. Bu Meclis'te anayasa yapılabilmesi gerçekten bir sorumluluk ve zorunluluktur. Ekim ayından itibaren içeriğe ilişkin meseleler başlayabilir. Yeni anayasa için siyasi diyalog iklimi önem taşıyor. TBMM anayasa yapmak konusunda gereken salahiyete sahiptir. Süreci açık ve samimiyetle sürdüreceğiz. dedi.

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