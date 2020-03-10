10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı iki dava birleştirildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davalar birleştirildi.
Yüksekdağ hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu Yüksekdağ'ın hasta olması nedeniyle katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Yüksekdağ'ın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan yargılandığı davanın, bugün görülen davayla birleştirilmesine muvafakat verdiklerini açıkladı.
Sarıdoğan, ayrıca Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu bazı HDP'liler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmaya ilişkin dosyasının kısıtlılık kararı nedeniyle gönderilmediğini kaydetti.
Sanık avukatları, başsavcılığın mahkemeye istenen dosyaları göndermek zorunda olduğunu ifade etti. Avukat Kenan Maçoğlu, müvekkilinin Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken savunmasını yapmadığını, yalnızca taleplerde bulunduğunu belirtti.
Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hürol Özcüre ise başsavcılıktan aynı dosyanın bir kez daha istenmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.
Mahkeme heyeti başsavcılığa soruşturma dosyasının gönderilmesi için yeniden müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Yüksekdağ'ın mazeretini kabul eden ve sanık ile avukatına esas hakkında savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmetti ve davayı erteledi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanan Figen Yüksekdağ, hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 2016 yılında Van'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin TCK'nin 301. maddesi kapsamında dava açılmıştı.
,Aybüke İnal
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