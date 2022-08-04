Beklenen FIFA 23 çok yakında kullanıcılarıyla buluşuyor. EA Games her sene oyunun serisini oyunseverlerin beğenisine sunuyor. Yeni özellikleriyle gelecek olan FIFA 23, bu yıl da bekleniyor. İşte FIFA 23 çıkış tarihi...

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 23 çıkış tarihi duyuruldu. EA Sport oyunun tanıtım videosunu paylaştı ve çıkış tarihini de açıkladı. Yapılan paylaşıma göre FIFA 23, 30 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak.

FIFA 23 CROSSPLAY İÇERECEK

Tom Henderson'ın haberine göre FIFA 23'le birlikte çapraz platform özelliği oyuna eklenecek. FIFA 23, böylelikle serinin çapraz oynama seçeneğine sahip olan ilk oyunu olacak. Yani PlayStation'da, Xbox'ta, PC'deki oyuncular oyunun zevkini sadece kendi platformlarında değil, platformlar arası da çıkarabilecekler.