Yapılan açıklamaya göre, kilometre üzerinden sağlanan ve 5 bin TL’ye varan bu indirim 0.49 faizli kredi ile birlikte kullanılabiliyor.

Fiat Professional, ilk kez geçen yıl duyurduğu “21 Aralık / En Uzun Gece” indirim kampanyasını bir kez daha hayata geçirdiği bildirdi. Kampanya kapsamında Fiat markalı araç sahipleri, sıfır kilometre Doblo veya Fiorino alımlarında, mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptıkları kilometre kadar indirim kazanıyor.

Kilometre üzerinden sağlanan indirim tutarına ek olarak 0.49 faizli kredi kullanma imkânı da kampanyada yer alıyor.

Bu kapsamda, 100 bin–200 bin kilometre arasında yol kat eden Fiat marka araç sahiplerine bin 500 TL'lik indirim uygulanıyor.

Kilometresi 200-250 bin arasında olan kullanıcılar için 3 bin TL indirim bulunuyor. 250 bin kilometre ve üzerinde yol kat edenlere ise 5 bin TL tutarında indirim sağlanıyor.