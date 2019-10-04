04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirterek, "Markamıza ait modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş Fabrikası, yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda üretime hızverdi." ifadesini kullandı.
Fiat'tan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdüğü anımsatıldı.
Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşleri yer alan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yılın son çeyreğine girerken taşıt sahibi olmak isteyen tüketicilerin bu fırsattan azami oranda yararlanmasını istediklerini kaydederek, ekimde Fiat showroomlarında her bütçe ve ihtiyaca uygun farklı ödeme seçenekleriyle çok özel fırsatların tüketicileri beklediğini aktardı.
Fiat markasının uyguladığı özel kampanyalarla her zaman tüketicinin yanında olduğunu vurgulayan Aytaç, şu ifadeleri kullandı:
KAMPANYAYA HEM OTOMOBİL HEM TİCARİYLE KATILIYOR
Kampanyanın 1 Ekim'de başladığı belirtilen açıklamada, Fiat'ın bu özel taşıt kredisi kampanyasına hem otomobil hem de ticari araç modelleriyle katılan tek marka olduğu aktarıldı.
Kampanya kapsamında, Fiat'ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketicilerin 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Üç bankadan kullanılabilecek bu avantajlı koşullara, Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL'lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek. Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiatbayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecek. Fiat Egea'ya ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek."
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