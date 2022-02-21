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Ocak ayında Cross Wagon gövde tipi tanıtılan Fiat Egea, hibrit motor seçeneğine kavuştu. Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip otomatik vitesli Egea’lar Nisan ayından itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak.

Egea’nın hibrit versiyonu, performansını yeni nesil 130 beygir güç ve 240 NM torka sahip, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.

Verilen bilgiye göre, Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Söz konusu hibrit teknolojisinin, yüzde yüz elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunduğu aktarılıyor.

Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen hibrit Egea'nın, elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri kullanıcısına hissettirmediği de verilen bilgiler arasında.

YENİ ŞANZIMAN İLK KEZ KULLANILACAK

Öte yandan, Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken şehir içi kullanımda 100 km.de 4.7 lt’lik (WLTP) tüketim değeri elde ediyor.

Egea’daki hibrit teknolojisinin, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilmesini sağladığı belirtiliyor. Bu oranın şehir içi çevrimde ise yüzde 62’ye kadar çıkabildiği kaydedildi.

Egea Hybrid, Türkiye’de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross’ta), Urban ve Lounge- ve otomatik şanzıman ile Nisan ayında satışa sunulacak.

Egea Ailesi’nin dizel motor ve otomatik şanzımanlı versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde Mart ayının ikinci yarısında satışa sunulacak.