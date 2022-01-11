Egea'ya Cross Wagon takviyesi

HABERTURK.COM

Fiat'ın Bursa'da üretilen modeli Egea'ya yeni bir versiyon eklendi. Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın beşinci gövde tipi olan 'Cross Wagon' oldu.

Cross Wagon’un, Ocak ayından itibaren Avrupa pazarlarında RED versiyonu ile satışta olacağını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2022 yılına hızlı bir giriş yapıyor ve ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilerek üretilen Egea Cross Wagon ile müşterilerimizi yine çok beğenileceğine inandığımız bir modelle buluşturuyoruz" dedi.

Aytaç, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Egea Cross'un yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştığını kaydederek, "Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea’nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Egea ailesinin yeni üyesi Cross Wagon’un, kendi segmentini yaratacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

35 MM DAHA YÜKSEK

Verilen bilgiye göre, Cross Wagon, Lounge donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Otomobilin, 550 litrelik bagaj kapasitesi, yüksek sürüş pozisyonu sunan gövde mimarisi ile outdoor aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi sahiplerine yönelik geliştirildiği belirtiliyor.

Station Wagon gövde tipine göre 35 mm daha yüksek olan Cross Wagon'da, crossover detaylar çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Ön ve arka tampon, yan marşpiyeller, 17 inç elmas kesim jantlar ve özel tavan rayları da aracı standart versiyonlardan ayırıyor.

AY SONUNA KADAR ÖN SATIŞTA

Egea Cross Wagon’da 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan beşinci nesil Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı yer alıyor.

Otomobilde 10 inç dokunmatik ekranının yanı sıra, standart olarak sunulan anahtarsız giriş & çalıştırma ve kablosuz şarj özelliği gibi teknolojiler de kullanıcılara sunuluyor.

Fiat'tan yapılan açıklamada, Egea Cross Wagon'un 11- 31 Ocak tarihleri arasındaki ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunulacağı bildirildi.