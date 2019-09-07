07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz yıllarda Riva, Anniversario, Collezione gibi özel seriler ile satışa çıkan Fiat'ı ikonik model 500, cabrio gövdeli yeni serisi Dolcevita ile Türkiye’de satışa sunuldu.
İtalyan Riveriası’nın şezlonglarından ve plaj şemsiyelerinden esinlendiği belirtilen mavi beyaz renklerdeki çizgili tentesi, kırmızı-beyaz-kırmızı gövde çizgisi ve bulut beyazı rengiyle bayilerde yerini alacak Fiat 500 Dolcevita, 1.2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motor ve DualogicTM (otomatik) vites seçeneği ile sunulacak.
'İLK KEZ ONLİNE TALEP ALACAĞIZ'
İtalyanca’da “tatlı hayat” anlamına gelen Dolcevita, Eylül ayından itibaren online ön siparişe açılacak. Modelin online rezervasyona özel olarak 179 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile satışa çıkacağı kaydedildi.
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Fiat adına bir ilki gerçekleştirerek özel bir model olan Fiat 500 Dolcevita’yı online rezervasyon sistemimiz üzerinden ön siparişe açtık. Türkiye’ye sınırlı sayıda getireceğimiz bu özel seri için, online rezervasyon sistemimiz üzerinden sadece ön sipariş toplayacağız. Takibinde bayiler üzerinden satış işlemlerini tamamlayacağız. Bu süreçte online.fiat.com.tr rezervasyonunu yapanlar, internet üzerindeki adımları tamamlayıp, bayilerimize gelerek tüm satış işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.
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