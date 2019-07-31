Şarkıcı Özcan Deniz ile oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan geçtiğimiz ay boşanarak yollarını ayırmıştı. Boşandıktan bir hafta sonra yeniden bir araya gelen çift Bodrum'da el ele görüntülenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Deniz'le Aktan şu sıralar boşanma sonrası el ele görüntülendikleri Bodrum'da tatile devam ediyorlar.

Feyza Aktan dün de sosyal medya hesabı üzerinden eski eşi Özcan Deniz'le oğlu Kuzey'in uyurken çektiği bir karesini kalp emojisi ile paylaştı. Özcan Deniz de Aktan'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kalp emojisi ile yanıt verdi.