Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol nişanlandı

Feyyaz Şerifoğlu, temmuz ayında üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

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YÜZÜKLER TAKILDI

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, evlilik yolunda bir adım daha attı ve yüzük taktı.

Çift, aile büyükleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sadece bir nişan tören organize etti.

REKLAM Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, özel günlerine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.