İstanbul’u fethetme planlarının yaklaşık 50 yıl ertelenmesine neden olan ve Osmanlı Devleti’nin özellikle Rumeli üzerinde var olan gücünü kesintiye uğratan Fetret Devri sonuçları nelerdir? Fetret Devrinde taht mücadelesi veren şehzadeler kimlerdir? Yaşanan taht kavgasından galip ayrılan ve Edirne’de kendisini Osmanlı Devleti’nin tek hükümdarı ilan ederek Fetret Devrine kim son vermiştir? Fetret Devri kaç yıl sürdü? İşte, Fetret Devri hakkında tüm detaylar…
Fetret Devri Nedir?
Fetret Devri; Osmanlı Devleti hükümdarı Yıldırım Bayezid’in hayatta olan beş oğlundan dördünün arasında yaşanan taht kavgaları nedeniyle, 1402 tarihinden 1413 tarihine kadar sürmüş olan bir dönemdir. 1402 yılında Osmanlılar ile Timur İmparatorluğu arasında gerçekleşen Ankara Savaşı; Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmiş ve Yıldırım Bayezid, Timur’un eline esir düşmüştür. Yıldırım Bayezid’in esaretinin ardından 4 oğlu arasındaki taht kavgaları ile başlayan Fetret Devri, 13 yıl boyunca sürmüş ve Osmanlıları yıkılmanın eşiğine kadar getirmiştir.
Peki, Fetret Devri ne demek? Fetret kelimesi bir şeyin gücünü yitirmesi, kaybetmesi ve zayıflaması anlamına gelmektedir. Osmanlı tarihinde bu dönem, Fasıla-i Saltanat (Saltanat Kesintisi) olarak da isimlendirilmiştir.
Fetret Devri’nde Taht Mücadelesi Veren Şehzadeler
1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı ile Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi üzerine gerçekleşen taht kavgaları padişahın oğulları olan İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi arasında gerçekleşmiştir. 1402 yılında başlayan taht kavgaları neticesinde Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmed Çelebi Amasya’da ve Musa Çelebi ise Balıkesir’de hükümdarlığını ilan etmiştir. Tüm bu bilgilerden hareketle Fetret Devri padişahları kimlerdir sorusuna, dört şehzadenin de hükümdarlıklarını ilan etmiş olmaları cevap olarak verilebilir.
4 şehzade arasında yaşanan ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında gerçekleşmiş ve bu savaşı kazanan Musa Çelebi Balıkesir’in yanında Bursa’da da hükümdarlığını ilan etmiştir. Ardından Edirne üzerine harekete geçen Musa Çelebi, Süleyman Çelebi’yi de mağlup etmiş fakat Edirne’de bulunan devlet yöneticilerinden gerekli desteği alamadığı için Mehmed Çelebi tarafından mağlup edilmiştir.
Fetret Devri Hangi Padişah Zamanında Sona Erdi?
Fetret Devri’ne kim son vermiştir sorununa verilecek cevap Çelebi Mehmed olacaktır. Edirne üzerine harekete geçen kardeşi Musa Çelebi’yi mağlup eden Mehmed Çelebi, (Çelebi Mehmed) 1413 yılında Edirne’de kendisin devletin yegâne sultanı ilan etmiş ve Fetret Devrini sona erdirmiştir.
Fetret Devri Özellikleri
1402 – 1413 yılları arasında yaşanan Fetret Devri özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Bunalım Devri olarak da adlandırılan bu dönem 11 yıl sürmüş ve Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.
- Devletin Rumeli’de olan fetih hareketleri durma noktasına gelmiştir.
- Anadolu’da Türk siyasi birliği sona ermiş ve Anadolu’da yeniden beylikler ortaya çıkmıştır.
- Bu dönemde İsa, Musa, Süleyman ve Mehmed Çelebi arasında taht kavgaları yaşanmıştır.
- Yaşanan taht kavgaları neticesinde galip gelen Çelebi Mehmed hükümdarlığını ilan ederek Fetret Devri’ni sona erdirmiştir.
Fetret Devri Sonuçları
Büyük bir otorite boşluğuna neden olan ve 1413 senesinde sona eren Fetret Devri sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Devleti büyük bir güç kaybetmiştir.
- İstanbul’un fethedilmesi 50 yıl kadar gecikmiştir.
- Bu dönemle birlikte devlet düzeninde başlayan aksaklıklar İstanbul’un fethedildiği tarihe kadar devam etmiştir.
- Anadolu’daki siyasi birlik sona ermiştir.