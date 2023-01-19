İstanbul’u fethetme planlarının yaklaşık 50 yıl ertelenmesine neden olan ve Osmanlı Devleti’nin özellikle Rumeli üzerinde var olan gücünü kesintiye uğratan Fetret Devri sonuçları nelerdir? Fetret Devrinde taht mücadelesi veren şehzadeler kimlerdir? Yaşanan taht kavgasından galip ayrılan ve Edirne’de kendisini Osmanlı Devleti’nin tek hükümdarı ilan ederek Fetret Devrine kim son vermiştir? Fetret Devri kaç yıl sürdü? İşte, Fetret Devri hakkında tüm detaylar…

Fetret Devri Nedir?

Fetret Devri; Osmanlı Devleti hükümdarı Yıldırım Bayezid’in hayatta olan beş oğlundan dördünün arasında yaşanan taht kavgaları nedeniyle, 1402 tarihinden 1413 tarihine kadar sürmüş olan bir dönemdir. 1402 yılında Osmanlılar ile Timur İmparatorluğu arasında gerçekleşen Ankara Savaşı; Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmiş ve Yıldırım Bayezid, Timur’un eline esir düşmüştür. Yıldırım Bayezid’in esaretinin ardından 4 oğlu arasındaki taht kavgaları ile başlayan Fetret Devri, 13 yıl boyunca sürmüş ve Osmanlıları yıkılmanın eşiğine kadar getirmiştir.

Peki, Fetret Devri ne demek? Fetret kelimesi bir şeyin gücünü yitirmesi, kaybetmesi ve zayıflaması anlamına gelmektedir. Osmanlı tarihinde bu dönem, Fasıla-i Saltanat (Saltanat Kesintisi) olarak da isimlendirilmiştir.

Fetret Devri’nde Taht Mücadelesi Veren Şehzadeler

1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı ile Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi üzerine gerçekleşen taht kavgaları padişahın oğulları olan İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi arasında gerçekleşmiştir. 1402 yılında başlayan taht kavgaları neticesinde Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmed Çelebi Amasya’da ve Musa Çelebi ise Balıkesir’de hükümdarlığını ilan etmiştir. Tüm bu bilgilerden hareketle Fetret Devri padişahları kimlerdir sorusuna, dört şehzadenin de hükümdarlıklarını ilan etmiş olmaları cevap olarak verilebilir.