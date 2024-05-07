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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ OPERASYONU | İstanbul'da FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı - Son dakika FETÖ operasyon

        İstanbul'da FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı!

        İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün, güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:46
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        İstanbul'da FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı!
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        Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi.

        AA'da yer alan habere göre yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve evlerin ihtiyaçlarının karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği belirlendi.

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        Soruşturmada, üniversite öğrencileri haricinde lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere, yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde sohbet düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

        ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ARTIRMAK İÇİN SEÇİLEN EVLER

        Örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için sohbetlerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem görmüş şahısların evlerinde yapıldığı tespit edildi.

        Küçük yaşta çocukların aileleri tarafından, örgüt evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiği teknik ve fiziki takipler sonucunda ortaya çıkarıldı.

        40 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Yapılan çalışmaların ardından savcılık, örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 38 zanlıyı yakaladı.

        2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        İki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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        #istanbul
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