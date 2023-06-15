Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

FETÖ firarisi 6 şüpheli İzmir açıklarında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 şüpheli İzmir açıklarında yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmak istedikleri sırada yakalandı

Giriş: 15.06.2023 - 04:47 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ firarisi 6 şüpheli İzmir açıklarında yakalandı
AA

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı
Köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı
Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Ardahan'da ormanlara giriş yasağı
Ardahan'da ormanlara giriş yasağı
Darbedilip bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Darbedilip bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.