Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Giriş: 27.06.2023 - 04:38 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre; emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmakö suçundan tutuklandı.

Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.