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        Haberler Gündem FETÖ'den ihraç doktor, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklandı

        FETÖ'den ihraç doktor, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklandı

        İstanbul'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi ile yanında çalışan bir kişi, yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklandı. Prof. Dr. S.S.Z'nin çocuklara ketamin adı verilen ve anesteziyi başlatmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra hastayı geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan ilaç verdiği belirlendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:36
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        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
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        Alınan bilgiye göre, Adli Tıp Kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına bakan ve 2016 yılında çıkarılan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında ihraç edilen Prof. Dr. S.S.Z, 2021 yılında Bakırköy'de kendisine ait muayenehane kurarak çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başladı.

        FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanması kapsamında da hakkında dava açılan şüphelinin 5 ayrı çocukla ilgili hazırladığı ve aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki raporlar, polis ve savcılığa gönderildi.

        Savcılık, benzer ifadelerle mağdur oldukları yönünde beyanda bulunan çocuklarla ilgili konuların art arda gelmesi üzerine durumu şüpheli bularak Prof. Dr. S.S.Z, hakkında soruşturma başlattı.

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        Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelinin çocuklara ketamin adı verilen ve anesteziyi başlatmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra hastayı geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan ilacı verdiği belirlendi.

        İlacın etkisinde kalan ve hipnoz durumuna geçen çocukların şüpheli doktorun yönlendirmesiyle "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermelerini sağladığı belirtildi.

        TEHDİTLE PARA TALEP ETTİĞİ İDDİASI

        Bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığı iddia edilen şüphelinin hazırladığı raporlarla bazı çocukların aileleri ve avukatlarından tehditle para talep ettiği öne sürüldü.

        Şüphelinin bazı çocukları evinde tedavi adı altına tuttuğu, bazılarını da "Benim ağabeyim, ablam yurt dışında. Sen çok zekisin, seni orada okutalım" vaadiyle FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.

        Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ketamin ve muadili olan ilaçlar ele geçirildi.

        Çalışmaların devamında şüphelinin yardımcısı olan ve FETÖ ile iltisakı tespit edilen A.A'nın yanı sıra eşi Ö.Z, sekreteri İ.A. ile ketamin ilacı temin ettiği belirtilen ve başka bir hastanede görevli olan stajyer doktor H.A'yı da yakaladı.

        İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor S.S.Z. ile A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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