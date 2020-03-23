Kaza, saat 21.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Antalya’dan Fethiye istikametine giden Havva Karakaş yönetimindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Otomobilin takla atmasıyla 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.