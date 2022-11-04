Fethiye Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Delbek Kültürünü Yaşatma" projesi kapsamında müzik öğretmenleri hem delbek yapmayı hem de çalmayı öğreniyor.





Günlükbaşı Silkar Ortaokulu'nda gerçekleşen çalışmada, delbek sanatçısı Türkan Abacı, farklı okullardan 10 müzik öğretmenine delbek yapmanın ve çalmanın incelikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıyor.

Abacı, gazetecilere, projede olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlçede delbek çakan (yapan) tek kişi olduğunu anlatan Abacı, "Fethiye'de yaklaşık 6 delbekçi var. Unutulmak üzere olan bir sanatı yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü müzik öğretmeni Sinan Develi ise müzik öğretmeleriyle delbek yapma ve çalmayı öğreneceklerini söyledi.

Delbek ile ilgili öğrendiklerini öğrencilerine de aktarmayı hedeflediklerini belirten Develi, Mayıs'ta Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Projeyle ilgili bilgi alan Kaymakam Alper Balcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, daha sonra Abacı ile delbek eşliğinde türkü söyledi.