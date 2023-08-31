Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Vefat Fethiye'de vefat eden Kore Gazisi'ne veda

        Fethiye'de vefat eden Kore Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de vefat eden Kore Gazisi'ne veda
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kore Savaşı'na 1952'de katılan Zeki Doğan Koreli (95), Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kore Gazisi Koreli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Merkez Yeni Cami'ye getirildi. İki çocuk basası Koreli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muğla haberleri
        #Kore Gazisi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Habertürk Anasayfa