Festivalin 'genç cazcıları' belirlendi

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak.
Genç Caz Değerlendirme konserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” doğrultusunda, COVID-19’a yönelik önlemler dikkate alınarak, 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Konserler ilk kez İKSV’nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.
Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzisyen Kalben, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.
Garanti BBVA sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen Genç Cazkonserleri, geçen 17 yıl içerisinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatları buldu. Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz’a katılan müziyen ve topluluklar arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçınar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Biçer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can Tutuğ, Cazzip Project, The Kites ve Gagarin Jazz Band bulunuyor.
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