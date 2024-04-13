Fernando Santos, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" dedi, kısa süre sonra gönderildi!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” dedi. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli teknik direktörün bu açıklamasından kısa süre sonra Santos'un görevine son verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi Haberi Görüntüle

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, “Aslında ilk yarı iyi oynadık. Planlarımızı gerçekleştirdik. Önde basan ve rakibine üstünlük kuran bir takım vardı sahada. Golü de bulduk. Daha fazla da gol atabilirdik. Pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. İkinci yarıda da gol bulabilirdik ki bu istekle ve planla başladık ikinci devreye. Skoru sağlama alamadık ve istediklerimizi yapamayınca kalemizde golü gördük. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu sonuç sebebiyle üzgünüz. Orta sahada yaşanan düşüşü fark ettim ve Alex Chamberlain’i 65. dakikada oyuna girdi. Ben aslında savunmamızın geride kurulduğunu görünce Chamberlain’e tecrübesinden yararlanmak için sahaya sürdüm. O oyuna girdikten sonra dakikalar sonra gol yedik. Galip gelmek için her şeyi denedik ama başaramadık” diye konuştu.

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"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ Taraftarların maçın belli bölümlerinde kendisini istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Santos, “Türkçe bilmediğim için taraftarın tezahüratlarını anladığımı söyleyemem. Bunlar futbolun içinde var. Sonuçlar kötü olunca taraftar da doğal olarak ortaya tepki koyuyor. Son üç maçımıza baktığınızda şanssızlık yaşadık. Taraftarımızın verdiği tepki doğru diyebilirim. Oyuncularım hakkında konuşmam gerekirse, onların iyi savaştığını düşünüyorum. Ama olmayınca olmuyor. Ben istifayı düşünmüyorum. Aslında bunu geçen hafta da net bir şekilde açıklamıştım. Neler yaptığımın farkındayım. O yüzden böyle bir düşüncem yok. Ben buraya işimi yapmaya geldim. İşimin başında olacağım” şeklinde konuştu. REKLAM

AL MUSRATI NEDEN OYNAMADI? Kadroya yeni katılan oyuncuların performansının sorulması üzerine Portekizli teknik adam, “Sonuçlar kötü ama ben oyunumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak son 5 maçta kötü sonuçlar alıyoruz. Ama ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bazen böyle baskılı oyunlarda duygusal düşüne biliyorsunuz. Muçi iyi başladı ama orta sahada yığılmak için oyundan aldım. Musrati’nin Ramazan ayı boyunca performansı düşüktü ve bu yüzden bugün de yedek olarak başlattım. Joe Worrall ise bana göre opsiyon oyuncusu. Bu benim fikrim. Tayyip ise çok iyi çalışıyor. Gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum” açıklamalarında bulundu. REKLAM

"TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLIYORUM" DEMİŞTİ Taraftarların beklentisini anladığını dile getiren Santos, “Çok büyük bir değişim lazım. İyi bir proje lazım. Evet aldığımız sonuçlar kötü. Bu takıma galibiyet lazım. Yönetimin bunu başarabileceğini düşünüyorum. Kupa finaline kadar buradayım. Türkiye Kupası’nı alırsak ona göre konuşuruz. Ama eğer kazanamazsak o zaman ona göre konuşuruz. Kariyerimde nadiren olan bir şekilde sezon ortasında bir takımda görev aldım. Sezon başında takımla birlikte başlamak ve kondisyonu istediğim gibi ayarlayabilmek çok daha farklı. Ben ocak ayında geldiğimde zaten karışık bir durum vardı ve Afrika Kupası’na giden çok oyuncu vardı. Bunların yanı sıra sakatlıklar da çok fazlaydı. Kötü sonuçlar alındığında taraftarın bu tarz tepki vermesi bence normal bir durum. Şubat ayında iyi skorlar aldık ve ne yazık ki sonrasında bazı şeylerin zora girmeye başladığını söyleyebilirim. Bu süreçte oyuncuları sürekli motive ettim. İyi işler de yaptık. Benim bu tarz durumlarda savaşacak tecrübem var. PAOK ile ilk çalışmaya başladığımda da buna benzer bir durum yaşadık. İlk 2 sene kötü başladık fakat sonrasında 2 yıl boyunca Avrupa kupalarında başarılı bir şekilde boy gösterdik. Hatta şampiyonluğu az farkla kaçırdık. Ben başkanımızın bu durumun altından kalkabilecek birisi olduğunu düşünüyorum. Ben zaten bu projenin temeli olarak buraya geldim. Geldiğimde hedef zaten ligde üçüncü olmak ve Türkiye Kupası’nı almaktı. Evet, şu anda lig üçüncülüğü biraz sıkıntılı bir sürece girdi ama kupada hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.