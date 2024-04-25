Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nı bıraktı!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi.

Uruguay Milli Takımı, tecrübeli kaleci Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamada; "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

🥹 ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨!



Lo lograste, ‘Nando’, tu nombre entró en la rica historia del Fútbol Uruguayo. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vxzkEEyE98 — Selección Uruguaya (@Uruguay) April 25, 2024

Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 135 gol görürken, 54 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.