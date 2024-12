Fernando Muslera futbolu bırakacak mı? Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, galibiyet sonrası konuştu.

8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz.

Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz.

"HER TAKTİĞE ADAPTE OLURUZ"

3'lü veya 4'lü fark etmiyor. Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz. Her Kayseri'ye geldiğimde harika karşılama oluyor, mutlu bir maçtı. Çok iyi bir atmosfer vardı stadyumda ve şehirde.