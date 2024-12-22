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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera futbolu bırakacak mı? Kendisi açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera futbolu bırakacak mı? Kendisi açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:03
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        Kendisi açıkladı! Futbolu bırakacak mı?
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, galibiyet sonrası konuştu.

        İşte tecrübeli file bekçisinin o sözleri:

        Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz.

        "8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

        8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz.

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        FUTBOLU BIRAKACAK MI?

        İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz.

        "ANAHTAR KELİME FEDAKARLIK"

        Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık.

        "HER TAKTİĞE ADAPTE OLURUZ"

        3'lü veya 4'lü fark etmiyor. Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz. Her Kayseri'ye geldiğimde harika karşılama oluyor, mutlu bir maçtı. Çok iyi bir atmosfer vardı stadyumda ve şehirde.

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