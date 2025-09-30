Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Feridun Düzağaç, kızı Vega'nın 1'inci yaşını kutladı

        Feridun Düzağaç, kızı Vega'nın 1'inci yaşını kutladı

        Geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Feridun Düzağaç, kızı Vega'nın fotoğrafını paylaşarak; "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızının 1'inci yaşını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan Feridun Düzağaç, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

        Uzun süredir Tuba Tanışık ile birlikte olan şarkıcı, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününde fotoğrafını paylaşarak; "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun. Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın" ifadelerini kullandı.

        56 yaşındaki şarkıcının, Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı daha var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Feridun Düzağaç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        Habertürk Anasayfa