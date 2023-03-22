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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Feride isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FERİDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Feride ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Feride adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Feride isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FERİDE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Feride ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün. Engin, büyük.

FERİDE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Feride ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Feride adını koymak caizdir.

FERİDE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Feride ismini kullanan 67.975 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Feride ismini kullanan 9.307 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Feride ismini kullanan 3.360 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Feride ismini kullanan 2.995 kişi bulunmaktadır.

FERİDE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Feride ismindekiler insanlarla ve özelliklede arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler. Misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler. Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir. Çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler. Ancak bazı durumlarda diğer insanlara yardım ederken arada kalabilirler ve olayların içine istemedikleri halde çekilebilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner