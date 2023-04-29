Ankara Pursaklar'da cinayet

İHA

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Ferhat Özmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özmen'e MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Özmen hayatını kaybederken, Mehmet Ersin Ekinci yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin bir gönül ilişkisi nedeniyle iki isim arasındaki kıskançlık tartışmasının büyümesi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Cinayetin siyasi bir yönünün olmadığı anlaşılırken soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan cinayetin duyulmasının ardından Özcan'ın iş yerine İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı söz konusu iddiayı şu açıklama ile yalanladı: "Ferhat Özmen’in, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özmen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını önemle rica ediyoruz."

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Merkezi'nin, olaydan sonra Pursaklar ilçe yönetimini görevden aldığı açıklandı.