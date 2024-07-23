Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu dün göreve başlarken ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Daha önce görevde yer alan kurullardaki kişilerin istifasını isteyen Hacıosmanoğlu, yeni görevlendirmelere başladı.

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Hacıosmanoğlu federasyonunun en kritik atamalarından biri ise Merkez Hakem Kurulu olacak.

Büyükekşi döneminde görev yapan Ahmet İbanoğlu ve ekibinin istifalarını sunmalarının ardından, MHK için en kuvvetli adayın Ferhat Gündoğdu olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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Nihat Özdemir döneminde 19 Ekim 2021'de MHK başkanlığına getirilen Gündoğdu "8 Mart Operasyonu"nu gerçekleştirmiş aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Bu karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

REKLAM 8 MART'TA NE OLDU? 2021-22 sezonu oynanırken TFF ve MHK, 8 Mart 2022'de tarihi bir karar alarak Süper Lig'de görev yapan 13 hakemi listeden çıkarmıştı. MHK, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önüne alınarak görevlendirmeme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 26 Mart 2022'de MHK'nin verdiği görevden alma kararını bozarak hakemlerin görevlerini iade etmişti. Yaşanan bu olay, TFF'de Nihat Özdemir yönetiminin de sonu olmuştu.

RADİKAL KARARLAR * SÜPER LiG'DE 14 YABANCI OLACAK TFF, gelecek sezon 12'ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısını 14 yaptı. Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken bunların 14'ü yabancı olabilecek. Müsabaka isim listesine en fazla 12 yabancı yazılabilecek. İlk 11'in hepsi yabancı olabilecek. Trendyol 1. Lig'de maç listesindeki 8 yabancının 6'sı sahada olabilecek.

* ALTINTOP'UN YERİNE KAZANCI TFF toplantısında, Milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ceyhun Kazancı belirlendi. Kazancı daha önce Çaykur Rizespor genel sekreterliği ve Beşiktaş Kulübü genel müdürlüğünün ardından, aynı kulüpte sportif direktörlük görevini sürdürdü. Büyükekşi federasyonunda Hamit Altıntop iki yıl boyunca bu görevi üstlenmiş, ancak büyük eleştirilerin hedefi olmuştu.