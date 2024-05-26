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        Haberler Müzik Ferhat Göçer: Şırnak benim için unutulmayacak gecelerden biri oldu - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer: Benim için unutulmayacak gecelerden biri oldu

        Ferhat Göçer, Şırnak'ta 'Gençlik Haftası' kapsamında düzenlenen konserde sevenleriyle bir araya geldi. "Buraya gelirken gökyüzünden, kanyonları gördüm. Buranın muhteşem bir doğal güzelliği var" diyen şarkıcı, "Açık söylemek gerekirse unutulmayacak gecelerden biri oldu benim için. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyorum, büyük sürpriz oldu. Müthiş bir kalabalık var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:24
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        "Benim için unutulmayacak gecelerden biri oldu"
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        Ferhat Göçer, Şırnak Belediyesi'nin 'Gençlik Haftası' kapsamında düzenlediği konserde sahne aldı. Verdiği konserin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçer; "Açık söylemek gerekirse benim için unutulmayacak gecelerden biri oldu. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyorum, büyük sürpriz oldu. Müthiş bir kalabalık vardı. Enerjisi çok iyiydi. Videolarda çektik, bunları sosyal medyada paylaşacağım. Türkiye’de, Şırnak’ta bu gece neler yaşadığımızı göstermemiz lazım. Coşku, enerji, şarkıları birlikte söyledik, halaylar çektik, şarkılar söyledik. Bilemiyorum, daha önce konserler olmuştur belki Şırnak’ta ama tahmin ediyorum ki bu gece onların da unutamayacağı gecelerden biri olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

        "BURAYA GELİRKEN KANYONLARI GÖRDÜM"

        Bu konserlerin, festivallerin buralarda daha çok yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ferhat Göçer; "Havaalanından gelirken özellikle Cizre’de indim. Buraya gelirken gökyüzünden, kanyonları gördüm. Buranın muhteşem bir doğal güzelliği var. Ümit ediyorum ki, çok kısa bir süre içerisinde buradaki hayat, dünyanın hiçbir yerinde olmayan doğal güzelliklerini de görmek için can atan insanlar ile dolup taşacaktır" ifadelerini kullandı.

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        #ferhat göçer
        #şırnak

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