2017 yılında çıkardığı “Cola’’ şarkısıyla 300 milyondan fazla dinlemeye ulaşarak uzun süre listeleri altüst eden, sonraki üretimleri ‘’Breathe’’, ‘’Hope’’ gibi şarkılarla da dans müziğinin dev ismi olduğunu kanıtlayan CamelPhat, işgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında geçen hikayesini anlatan “Afife”,İbrahim Çiçek’in yönettiği; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina” oyunu, Ferhat Göçer'in Opia 'İlk Görüşte Aşk' etkinliği, müzik, tiyatro ve dijital sanatları bir araya getiren yenilikçi bir müzikli oyun 11-17 Kasım haftasında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor. Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

ALL MEGA PRESENT DAY OF THE DEAD PARTY WITH CAMELPHAT // 15 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

2017 yılında çıkardığı ”Cola’’şarkısıyla 300 milyondan fazla dinlemeye ulaşarak uzun süre listeleri altüst eden, sonraki üretimleri ‘’Breathe’’, ‘’Hope’’ gibi şarkılarla da dans müziğinin dev ismi olduğunu kanıtlayan CamelPhat, All Mega katkılarıyla düzenlenen Day of the Dead Party’de 15 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverler ile buluşacak.