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Ferhan Şensoy'a veda! Cenazeyle ilgili önemli duyuru Magazin haberleri

Ferhan Şensoy'a veda

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Şensoy'un cenazesi, saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek

02.09.2021 - 00:17 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • "USTAMIZI KAYBETTİK"

    Acı haber, kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadelerine yer verildi.

  • TÖRENE SINIRLI KATILIM

    Şensoy'un cenazesi, bugün saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.

  • HASTANEDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Şensoy'un ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • KAVUĞU DEVRETMİŞTİ

    İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

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