Ferdi'ye son talip Leverkusen
Liverpool, Arsenal, West Ham, Borussia Dortmund ve Napoli'nin radarında olan 24 yaşındaki sol bekle Bundesliga'nın şampiyonu Bayer Leverkusen de ilgilenmeye başladı. Alman ekibi, sezon sonu kapıyı çalacak!
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Bu Sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri gün geçtikçe artıyor.
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Liverpool, Arsenal, West Ham, Dortmund ve Napoli'nin yakından takip ettiği 24 yaşındaki sol bek, son olarak Bundesliga'nın şampiyonu Leverkusen'in de transfer listesine girdi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman ekibi, milli yıldız için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise oyuncusuna gelen teklifleri sezon sonu masaya yatıracak.
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Sarı-Lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altında bir rakama Ferdi Kadıoğlu'na satmayı düşünmüyor.
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DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Kadıoğlu'nu 2018'in temmuz ayında Nijmegen'den transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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24 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 47 maça çıkıp 3964 dakika süre alan Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
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Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yetenek, F.Bahçe kariyerinde 195 maça çıktı ve 29 gol, 38 asistlik performans sergiledi.
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Kanarya'nın Başkanı Ali Koç, Ferdi ile ilgili gelen soruya "Benim tahminim, Ferdi sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" cevabını vermişti.
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